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SM – Inter, chi va e chi viene: cinque pedine titolari possono cambiare in estate

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Il focus sul mercato nerazzurro dal notiziario di Sport Mediaset: lo scacchiere di Chivu può subire una profonda ristrutturazione
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

La prossima estate sarà per l'Inter diversa dalle precedenti. Su questo aspetto sono d'accordo tutti gli esperti di mercato, che sottolineano le numerose situazioni da tenere in considerazione sia in entrata che in uscita per i nerazzurri. Anche Sport Mediaset, nel corso del tg del pomeriggio, ha fatto il punto di ciò che potrebbe accadere. Soprattutto tenendo in considerazione l'undici titolare, che potrebbe subire una profonda ristrutturazione.

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FLORENCE, ITALY - MARCH 22: Domilson Cordeiro dos Santos known as Dodo of ACF Fiorentina ina against Marcus Thuram of FC Internazionale during the Serie A match between ACF Fiorentina and FC Internazionale at Artemio Franchi on March 22, 2026 in Florence, Italy. (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)

A partire dal portiere, con Yann Sommer destinato a lasciare. In difesa, oltre ovviamente a chi andrà via in scadenza di contratto, c'è da seguire con grande attenzione ciò che accadrà sul fronte Bastoni, mentre a centrocampo sia Calhanoglu che Mkhitaryan (l'armeno è in scadenza) sembrano i principali indiziati per salutare. Davanti, se Lautaro, Pio Esposito e Bonny sono certi di restare, non si può dire altrettanto di Marcus Thuram.

Chi prenderà il loro posto? In porta il profilo più seguito da Ausilio è Guglielmo Vicario. L'ex Empoli, già vicino ai colori nerazzurri due anni fa, potrebbe tornare in Serie A. Per la difesa continuano a piacere sia Muharemovic che Solet, mentre a metà campo Sport Mediaset fa i nomi già rimbalzati negli ultimi giorni di Perrone e Kone. Merita un focus a parte invece la questione del sostituto di Thuram: l'eventuale partenza del francese potrebbe spingere l'Inter a cambiare modulo e mettere in rosa uno o due esterni.

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