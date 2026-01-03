FC Inter 1908
Inter, posizione netta su Frattesi: “Si è fatta avanti una squadra su tutte. E non è la Juve”

Marco Macca
Resta ancora da definire la posizione di Davide Frattesi, ormai ai margini del progetto dell'Inter di Chivu. Su TMW, Niccolò Ceccarini fa il punto della situazione:

"E apriamo il capitolo Frattesi. Qui è tutto molto chiaro. I nerazzurri sono intenzionati a trattenerlo ma se il centrocampista volesse andare via non verrebbero fatte le barricate".

"Certo serve un’offerta non inferiore ai 35 milioni di euro e allo stato attuale è difficile che possa spuntare un’ipotesi in serie A. Più facili le piste estere, una di queste è rappresentata dal Fenerbahce".

(Fonte: TMW)

