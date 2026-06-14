Gli aggiornamenti di mercato di Alfredo Pedullà che ha anche risposto ad una domanda sul rapporto di amicizia tra Carnevali e Marotta

Matteo Pifferi Redattore 14 giugno - 14:11

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Intervenuto sul suo canale Youtube, Alfredo Pedullà ha risposto così alla domanda che gli è stata fatta sul rapporto di amicizia tra Carnevali e Marotta e sulle possibili ripercussioni sul mercato di Inter e Juventus:

"Mi avete chiesto come funzionerà tra Carnevali e Marotta, capisco i ragionamenti che si possano fare tra due amici che ricoprono ruoli e cariche all'interno di due club così prestigiosi e seguiti ma non è che si faranno dei favori. Anche perché dei favori fatti "per amicizia" poi verrebbero scontati direttamente da chi fa il favore. Penso che se dovessero esserci delle opportunità di mercato, entrambi cavalcherebbero queste cose ma deve essere un potenziale affare per tutti e su questo ne sono convinto.

Si sono sentiti diverse volte da quando Carnevali si è insediato ufficialmente alla Juventus, si continueranno a sentire, si confronteranno come accadeva ai tempi del Sassuolo, si daranno consigli reciproci ma faranno il bene dei rispettivi club e su questo non ho dubbi. Per Frattesi, il Napoli lo tolgo, il Nottingham lo confermo, la sua attesa di ora la confermo ma non durerà in eterno.

A Carnevali piace e l'ha avuto, se ci fosse l'opportunità di uno scambio conveniente per entrambi in tempi non biblici, per me lo farebbero. Bremer ha una clausola da 58 mln, accostato all'Inter che vuole perfezionare l'acquisto di Solet, è una cosa che non converrebbe a nessuna delle due squadre"