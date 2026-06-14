Oumar Solet rimane il primo nome sulla lista dell'Inter per rinforzare la propria difesa. I nerazzurri, come scrive Il Giorno, puntano a stringere con l'Udinese per il centrale francese: "I fondi per il prossimo colpo sono già da parte. La dirigenza dell'Inter li metterà in prima battuta su un difensore, probabilmente Oumar Solet, per il quale si sta cercando di chiudere l'operazione con l'Udinese a non più di 25 milioni complessivi di cartellino e un quadriennale da 2 milioni netti annui".