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fcinter1908 calciomercato mercato inter Inter, si stringe per Solet: i costi e le modalità dell’operazione
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Inter, si stringe per Solet: i costi e le modalità dell’operazione
Il difensore dell'Udinese rimane il primo obiettivo dei nerazzurri per rinforzare il proprio reparto arretrato
Oumar Solet rimane il primo nome sulla lista dell'Inter per rinforzare la propria difesa. I nerazzurri, come scrive Il Giorno, puntano a stringere con l'Udinese per il centrale francese: "I fondi per il prossimo colpo sono già da parte. La dirigenza dell'Inter li metterà in prima battuta su un difensore, probabilmente Oumar Solet, per il quale si sta cercando di chiudere l'operazione con l'Udinese a non più di 25 milioni complessivi di cartellino e un quadriennale da 2 milioni netti annui".
"Una soluzione potrebbe essere quella di acquistare il già citato Solet con una formula in prestito con obbligo "mascherato", rimandando i costi del cartellino all'esercizio successivo".
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