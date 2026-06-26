L'argentino viene riscattato dal Real Madrid, che fissa il prezzo a 60 milioni: Marotta e Ausilio voglio evitare altri passi falsi

Alessandro De Felice Redattore 26 giugno 2026 (modifica il 26 giugno 2026 | 10:03)

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Nella giornata di ieri è andato in scena il primo round sul futuro di Nico Paz. Carlalberto Ludi, direttore sportivo del Como, è volato a Madrid per incontrare i vertici del Real Madrid, che ha confermato la decisione di attivare la recompra per 10 milioni di euro.

Il cartellino dell’argentino è ora nelle mani di Florentino Perez che ha già dettato le regole: come conferma il Corriere dello Sport, servono 60 milioni di euro per strapparlo ai Blancos.

Troppi per il Como, nonostante lo ‘sconto’:

“Potrebbero esser meno per il Como, in virtù di 15% sulla rivendita che avanzerebbe in favore dei lariani, ma 51 milioni circa sarebbero comunque tanti. Non per il patrimonio della famiglia Hartono, proprietaria del club, ma per le casse del club che, affacciatosi ora per la prima volta in Champions League, sarà costretto a fare i conti con il legaccio del Fair Play Finanziario”.

Se il Como dovesse definitivamente abbandonare la pista Nico Paz, l’Inter potrebbe decidere di tentare il colpaccio:

“Marotta e Ausilio si muoveranno con prudenza e discrezione, perché c’è di sicuro voglia matta di cancellare la delusione generata dall’epilogo negativo della vicenda Palestra, ma anche la consapevolezza di dover evitare altri passi falsi”.

Le sensazioni sul fronte Nico Paz sono positive:

“Il termometro della fiducia sul fronte Nico Paz è crescente, perché in viale della Liberazione, dove ieri i dirigenti sono rimasti con i rappresentanti di Oaktree fino al tardo pomeriggio, è arrivata la notizia che la partita è aperta”.

Oaktree pensa al colpaccio:

“La proprietà nerazzurra sembra a sua volta stuzzicata dall’ipotesi di mettere a segno un colpo che garantirebbe un plusvalore a livello tecnico e mediatico allo stesso tempo”.

L’Inter conta sugli ottimi rapporto con il Real Madrid:

“A Madrid intanto sanno che i nerazzurri sono pronti a presentarsi con un’offerta per il giocatore, di cui i rispettivi presidenti hanno già parlato nel corso dell’ultimo viaggio di Marotta in Spagna qualche settimana fa. Gli ottimi rapporti tra le parti potrebbero contribuire ad ammorbidire i contorni di una trattativa che per il momento non è ancora cominciata”.

Bisogna, però, prima attendere l’uscita definitiva del Como dalla corsa per Nico Paz e capire se ci saranno altri club interessati e pronti a muoversi concretamente.

E Nico? “L’argentino, dopo mesi di flirt con l’ambiente nerazzurro, prosegue la sua avventura al Mondiale, ma ha già aperto alla possibilità di trasferirsi a Milano, convinto dal progetto e stimolato dalla possibilità di proseguire nel solco di un’importante tradizione argentina” chiosa il CorSport.