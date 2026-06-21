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Inter, Sky a sorpresa: “Chivu può valutare questo giovane in ritiro! Non è un addio certo, anzi”
Non è un addio certo, anzi. Secondo Sky Sport, in casa Inter può esserci uno scenario inatteso per un giovane giocatore
Non è un addio certo, anzi. Secondo quanto svelato da Sky Sport, in casa Inter può esserci uno scenario inatteso per un giovane giocatore.
"Per l’Inter Ebenezer Akinsanmiro può essere importante per fare mercato in uscita dopo il mancato riscatto da parte del Pisa.
Ma intanto Chivu può portarlo in ritiro e vederlo all'opera, ha caratteristiche diverse dai giocatori che l’allenatore ha già in rosa. Intanto torna all'Inter e poi si vedrà insieme", ha detto il giornalista di Sky in studio. Appunto, non un addio certo: Chivu potrebbe valutarlo in ritiro prima di decidere se tenerlo o cederlo, è uno scenario.
(Fonte: SS24)
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