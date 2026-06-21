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Inter, Sky a sorpresa: “Chivu può valutare questo giovane in ritiro! Non è un addio certo, anzi”

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Non è un addio certo, anzi. Secondo Sky Sport, in casa Inter può esserci uno scenario inatteso per un giovane giocatore
Alessandro Cosattini Redattore 

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Non è un addio certo, anzi. Secondo quanto svelato da Sky Sport, in casa Inter può esserci uno scenario inatteso per un giovane giocatore.

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"Per l’Inter Ebenezer Akinsanmiro può essere importante per fare mercato in uscita dopo il mancato riscatto da parte del Pisa.

Inter Chivu

Ma intanto Chivu può portarlo in ritiro e vederlo all'opera, ha caratteristiche diverse dai giocatori che l’allenatore ha già in rosa. Intanto torna all'Inter e poi si vedrà insieme", ha detto il giornalista di Sky in studio. Appunto, non un addio certo: Chivu potrebbe valutarlo in ritiro prima di decidere se tenerlo o cederlo, è uno scenario.

(Fonte: SS24)

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