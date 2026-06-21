Ma intanto Chivu può portarlo in ritiro e vederlo all'opera, ha caratteristiche diverse dai giocatori che l’allenatore ha già in rosa. Intanto torna all'Inter e poi si vedrà insieme", ha detto il giornalista di Sky in studio. Appunto, non un addio certo: Chivu potrebbe valutarlo in ritiro prima di decidere se tenerlo o cederlo, è uno scenario.