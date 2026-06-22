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Inter-Nico Paz, Lautaro in pressing: “Non si fa peccato a pensare che Marotta…”
La missione Nico Paz prosegue. Dopo le lunghe chiacchierate a cena con Javier Zanetti, nel ritiro dell’Argentina ai Mondiali è capitan Lautaro Martinez a spiegare al gioiello albiceleste cosa troverebbe all’Inter.
“Il capitano è un ulteriore alleato dell’Inter in questa fase di attesa, un alleato forte, però” racconta Tuttosport.
Il rapporto tra Nico Paz e Lautaro Martinez è ottimo e il Toro sta provando a trasmettere determinati concetti e sensazioni al compagno di nazionale:
“Se c'è un giocatore che sa cosa significhi giocare e vincere in Italia in un grande club, quello è proprio Lautaro. Nico Paz è legato sentimentalmente al Como, lì vorrebbe rimanere, ma Lautaro gli sta facendo capire che se si aprisse una chance di trasferirsi all'Inter, andrebbe colta. Il "Toro" a Milano si è sentito subito a casa, è uno degli idoli della tifoseria e, così come fatto in passato da Zanetti, gli starà spiegando come il legame fra Inter e Argentina sia qualcosa di magico”.
Al momento, l’Inter è spettatrice interessata del triangolo Real Madrid, Como e Nico Paz, col club madrileno che è pronto a versare i 10 milioni di recompra entro il 30 giugno per poi rimetterlo sul mercato a 60 su decisione di Mourinho, che non ritiene fondamentale per il suo progetto e ha deciso di sacrificarlo.
Il Como non può investire 60 milioni per questioni legate al fair play finanziario e nei prossimi giorni volerà a Madrid per un vertice col Real in cui proverà a rinviare il ritorno di Nico Paz ai Blancos al 2027 per 11 milioni, anche se Florentino Perez pare aver preso già la decisione.
Dal canto suo, l’Inter osserva. "Non si fa peccato a pensare che Marotta abbia già detto qualcosa all’amico Florentino il 12-13 giugno, quando si sono visti a Madrid per l’amichevole fra le leggende delle due squadre. Il senso? Se Nico Paz non vi serve, fammi un fischio” conclude Tuttosport.
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