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fcinter1908 calciomercato mercato inter Di Marzio: “Palestra-Inter, le tempistiche per chiudere l’affare. Mi aspetto che…”

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Di Marzio: “Palestra-Inter, le tempistiche per chiudere l’affare. Mi aspetto che…”

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In questi giorni il club nerazzurro incontrerà l'Atalanta per provare a chiudere la trattativa. Queste le ultime secondo Gianluca Di Marzio
Andrea Della Sala Redattore 

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L'Inter è sempre più vicina a Marco Palestra. In questi giorni il club nerazzurro incontrerà l'Atalanta per provare a chiudere la trattativa. Queste le ultime secondo Gianluca Di Marzio:

Di Marzio: “Palestra-Inter, le tempistiche per chiudere l’affare. Mi aspetto che…”- immagine 2

Tra le trattative più rilevanti di questi giorni c’è sicuramente quella che riguarda l’Inter e l’Atalanta, dopo il principio di accordo raggiunto la scorsa settimana per Palestra. L’obiettivo è definire in tempi brevi tutti i dettagli dell’operazione, che potrebbe diventare una delle più importanti del mercato italiano, soprattutto per quanto riguarda un giocatore italiano. Mi aspetto che in questi primi giorni della settimana Inter e Atalanta possano definire i dettagli di questa importante operazione.

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