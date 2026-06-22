L'Inter è sempre più vicina a Marco Palestra . In questi giorni il club nerazzurro incontrerà l'Atalanta per provare a chiudere la trattativa. Queste le ultime secondo Gianluca Di Marzio:

Tra le trattative più rilevanti di questi giorni c’è sicuramente quella che riguarda l’Inter e l’Atalanta, dopo il principio di accordo raggiunto la scorsa settimana per Palestra. L’obiettivo è definire in tempi brevi tutti i dettagli dell’operazione, che potrebbe diventare una delle più importanti del mercato italiano, soprattutto per quanto riguarda un giocatore italiano. Mi aspetto che in questi primi giorni della settimana Inter e Atalanta possano definire i dettagli di questa importante operazione.