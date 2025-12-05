La famiglia Paz abita ad Oltrona di San Mamette, un paesino a due passi dalla Pinetina di Appiano Gentile e a tredici chilometri dal centro sportivo di Mozzate del Calcio Como. Oltrona è famosa per essere stato il paese che ha ospitato la famiglia Berlusconi durante la seconda guerra mondiale e sicuramente il Cavaliere un gioiello come Paz non se lo sarebbe lasciato sfuggire”.