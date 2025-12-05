FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Inter-Nico Paz, dalla sfida ai Mondiali con Lautaro: quanti incroci! Ma il futuro è segnato

calciomercato

Inter-Nico Paz, dalla sfida ai Mondiali con Lautaro: quanti incroci! Ma il futuro è segnato

Inter-Nico Paz, dalla sfida ai Mondiali con Lautaro: quanti incroci! Ma il futuro è segnato - immagine 1
L'argentino alla Scala del Calcio proprio in prossimità della Prima con l’obiettivo di mostrare classe e potenza
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Occhi puntati su Nico Paz. L’argentino gioca alla Scala del Calcio proprio in prossimità della Prima con l’obiettivo di mostrare classe e potenza.

Il quotidiano Il Giorno evidenzia i rapporti tra il calciatore albiceleste e l’Inter:

“Notevole il suo feeling coi nerazzurri, a partire dalla solida amicizia di suo papà Pablo con Javier Zanetti, ex compagno di nazionale in Argentina. Lunedì scorso Nico, insieme all’altro gioiello lariano Maximo Perrone erano presenti alla cena di raccolta fondi della Fondazione Pupi che aiuta i bambini argentini in difficoltà.

Inter-Nico Paz, dalla sfida ai Mondiali con Lautaro: quanti incroci! Ma il futuro è segnato- immagine 2
Getty Images

La famiglia Paz abita ad Oltrona di San Mamette, un paesino a due passi dalla Pinetina di Appiano Gentile e a tredici chilometri dal centro sportivo di Mozzate del Calcio Como. Oltrona è famosa per essere stato il paese che ha ospitato la famiglia Berlusconi durante la seconda guerra mondiale e sicuramente il Cavaliere un gioiello come Paz non se lo sarebbe lasciato sfuggire”.

Domani Nico Paz sfiderà a San Siro il suo amico e compagno di nazionale Lautaro Martinez, che lo ha superato nella classifica marcatori.

Inter-Nico Paz, dalla sfida ai Mondiali con Lautaro: quanti incroci! Ma il futuro è segnato- immagine 3
Getty Images

"Sarà uno scontro a distanza fra i due che, probabilmente, saranno insieme in nazionale ai prossimi Mondiali americani. Nico Paz ambisce alla mitica “camiseta“ numero dieci che fu di Maradona e che è ancora saldamente sulle spalle di Messi".

Una serie di incroci ma il suo destino è segnato:

"Non porteranno a un suo trasferimento sotto la Madonnina: c’è la possibilità di un’altra stagione a Como, per poi tornare definitivamente al Real Madrid. Il Real Madrid ha il diritto di “recompra“, su Paz, per 9 milioni al 30 giugno 2026 e 10 milioni al 30 giugno 2027. Qualora il Como dovesse qualificarsi per una Coppa europea, probabilmente anche ai blancos converrebbe un’altra stagione dell’argentino a Como.

Leggi anche
Mercato, Sportitalia: “Con ogni probabilità questo sarà il primo acquisto dell’Inter...
Bonny show: quanto lo ha pagato l’Inter? Vere cifre, bonus e spunta altro dettaglio

© RIPRODUZIONE RISERVATA