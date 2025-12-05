Occhi puntati su Nico Paz. L’argentino gioca alla Scala del Calcio proprio in prossimità della Prima con l’obiettivo di mostrare classe e potenza.
Inter-Nico Paz, dalla sfida ai Mondiali con Lautaro: quanti incroci! Ma il futuro è segnato
Il quotidiano Il Giorno evidenzia i rapporti tra il calciatore albiceleste e l’Inter:
“Notevole il suo feeling coi nerazzurri, a partire dalla solida amicizia di suo papà Pablo con Javier Zanetti, ex compagno di nazionale in Argentina. Lunedì scorso Nico, insieme all’altro gioiello lariano Maximo Perrone erano presenti alla cena di raccolta fondi della Fondazione Pupi che aiuta i bambini argentini in difficoltà.
La famiglia Paz abita ad Oltrona di San Mamette, un paesino a due passi dalla Pinetina di Appiano Gentile e a tredici chilometri dal centro sportivo di Mozzate del Calcio Como. Oltrona è famosa per essere stato il paese che ha ospitato la famiglia Berlusconi durante la seconda guerra mondiale e sicuramente il Cavaliere un gioiello come Paz non se lo sarebbe lasciato sfuggire”.
Domani Nico Paz sfiderà a San Siro il suo amico e compagno di nazionale Lautaro Martinez, che lo ha superato nella classifica marcatori.
"Sarà uno scontro a distanza fra i due che, probabilmente, saranno insieme in nazionale ai prossimi Mondiali americani. Nico Paz ambisce alla mitica “camiseta“ numero dieci che fu di Maradona e che è ancora saldamente sulle spalle di Messi".
Una serie di incroci ma il suo destino è segnato:
"Non porteranno a un suo trasferimento sotto la Madonnina: c’è la possibilità di un’altra stagione a Como, per poi tornare definitivamente al Real Madrid. Il Real Madrid ha il diritto di “recompra“, su Paz, per 9 milioni al 30 giugno 2026 e 10 milioni al 30 giugno 2027. Qualora il Como dovesse qualificarsi per una Coppa europea, probabilmente anche ai blancos converrebbe un’altra stagione dell’argentino a Como.
