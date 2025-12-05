FC Inter 1908
Mercato, Sportitalia: “Con ogni probabilità questo sarà il primo acquisto dell’Inter in estate”

Gianluigi Longari, esperto di mercato, ha tracciato un bilancio degli acquisti dell'Inter sul mercato parlando anche di quello che può succedere in futuro
Nel corso del suo editoriale per Sportitalia, Gianluigi Longari, esperto di mercato, ha tracciato un bilancio degli acquisti dell'Inter sul mercato parlando anche di quello che può succedere in futuro.

"Segnali molto incoraggianti di Bonny, giocatore con margini di crescita continui e potenzialmente smisurati, e la sorprendente maturità di Pio Esposito, su cui l’Inter ha deciso di puntare senza garanzie preventive e che sta ripagando con prestazioni di sostanza. Senza dimenticare l’impatto di Sucic, che ha tutto per diventare il nuovo Brozovic o Kovacic tra le “pescate top” del mercato croato, e la solidità portata da Akanji alla difesa.

Da segnalare anche l’inizialmente discussa cessione con diritto di recompra di Aleksandar Stankovic. Ebbene, il figlio d’arte sarà destinato con ogni probabilità a essere uno dei primi nuovi acquisti della prossima stagione, visto lo straordinario rendimento che ha già conquistato i tifosi del Bruges, club notoriamente abile nel valorizzare talenti europei".

