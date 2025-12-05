"Segnali molto incoraggianti di Bonny, giocatore con margini di crescita continui e potenzialmente smisurati, e la sorprendente maturità di Pio Esposito, su cui l’Inter ha deciso di puntare senza garanzie preventive e che sta ripagando con prestazioni di sostanza. Senza dimenticare l’impatto di Sucic, che ha tutto per diventare il nuovo Brozovic o Kovacic tra le “pescate top” del mercato croato, e la solidità portata da Akanji alla difesa.