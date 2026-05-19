Ormai non è un mistero che Nico Paz sia uno dei sogni nel cassetto di Oaktree per fare un regalo ai tifosi dell'Inter

Matteo Pifferi Redattore 19 maggio 2026 (modifica il 19 maggio 2026 | 08:46)

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Ormai non è un mistero che Nico Paz sia uno dei sogni nel cassetto di Oaktree per fare un regalo ai tifosi dell'Inter e permettere a Chivu di avere un giocatore in grado di compiere il salto di qualità e di puntare a fare bene anche in Europa.

Il Real Madrid in estate eserciterà il riscatto (10 mln) entro il 30 giugno e quindi il centrocampista offensivo argentino tornerà ad essere un giocatore dei blancos a tutti gli effetti ma resta da vedere cosa deciderà Mourinho, che nei prossimi giorni verrà annunciato come nuovo allenatore del Real. "L’Inter non deve aspettarsi favori (perché non li riceverà) ma - qualora il portoghese dovesse puntare su altri giocatori (e nel ruolo di Nico Paz, il Real ha abbondanza di alternative anche più pronte rispetto all’argentino) - dovrà mettersi nelle condizioni di sfruttare l’assist", commenta Tuttosport che poi entra nel dettaglio:

"Già perché per il fondo Oaktree l’acquisto di Nico Paz chiuderebbe un file aperto un’estate fa quando era emersa la volontà da parte della proprietà di ingaggiare un giocatore che potesse fare da volano al marketing. Il prescelto era un altro Nico, Williams (la trattativa si arenò ai sondaggi) ma il profilo - talento giovane, di prospettiva con un ingaggio sostenibile - è del tutto simile a quanto incarna Paz. Non è dato a sapersi se l’argomento sia stato trattato nella cena di ieri alla Fondazione Prada per festeggiare il “double” a cui hanno partecipato - su invito della proprietà -, squadra, staff tecnico, dirigenti e responsabili delle varie aree all’interno del club, certo è che da tempo il nome dell’argentino aleggia nei corridoi della sede di viale della Liberazione.

In tal senso non spaventa l’eventuale richiesta che potrebbe fare il Real Madrid: difficile che il cartellino sia valutato meno di 60 milioni a meno che Florentino Perez non voglia tenersi un diritto di “recompra” anche con i nerazzurri", scrive il quotidiano che non esclude che l'Inter possa accettare il "leasing" perché Paz è quello che Chivu cerca per dare all'Inter la nuova veste del 3-4-2-1.