Dalle colonne del Corriere dello Sport, Alberto Polverosi parla del possibile inserimento dell'Inter per Nico Paz

Gianni Pampinella Redattore 21 giugno 2026 (modifica il 21 giugno 2026 | 11:16)

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Dalle colonne del Corriere dello Sport, Alberto Polverosi parla del possibile inserimento dell'Inter per Nico Paz. Per il giornalista l'arrivo del centrocampista argentino renderebbe la squadra di Chivu più spettacolare.

"L’Inter è già forte così, anzi, come si è visto chiaramente nell’ultimo campionato è la più forte della Serie A e a meno di sconvolgimenti è destinata al ruolo di favorita per chissà quanti anni. Forte, ma non spettacolare come le più belle d’Europa, quelle che rubano l’occhio perché in campo hanno interpreti straordinari per qualità pura. E allora come può fare l’Inter a raggiungere le grandi del continente sul piano dello spettacolo? Facile. Può riuscirci con Nico Paz. È un sogno, certo, ma i tifosi già lo aspettano. Lautaro e Thuram ispirati da Paz, se nell’ultimo campionato l’attacco nerazzurro ha battuto tutti gli altri segnando 89 gol (24 in più del secondo, quello del Como, guardacaso...), quanti ne può fare mettendo dentro anche Paz?".

"Chivu spalancherebbe le porte della Pinetina al fenomeno di Tenerife. Anni fa, il suo predecessore Inzaghi disse no all’arrivo di Dybala perché gli avrebbe squadernato il 3-5-2 con cui stava guidando l’Inter. Chivu, al contrario, sa che mettendo dentro Nico Paz avrebbe più qualità, più forza e soprattutto più varianti di gioco. Come rifinitore il giovane argentino è il massimo però in certe situazioni potrebbe affiancarlo alla prima punta".

"È un giocatore che porta la gente allo stadio, che in questi due anni italiani ha segnato 18 gol e piazzato 16 assist. Incanta col sinistro, sposta la palla in un nano secondo e così manda fuori giri il difensore che gli sta davanti e che non riesce a capire da che parte gli scapperà, ha un dribbling che stordisce, ha visione di gioco, ha così tanto talento che quando non gioca se ne avverte subito l’assenza. Quando è in campo, invece, lo spettatore non aspetta altro che il momento in cui il gioco passa dai suoi piedi. Può crescere ancora, può e deve segnare di più, ha tutto per avvicinarsi ai 20 gol a campionato. E con l’Inter sarebbe ancora più facile".

"L’operazione da un punto di vista economico non è semplice. Nico vorrebbe restare a Como, ma il Real Madrid per lasciarlo sul lago aspetta 60 milioni di euro, una cifra notevole anche per il club campione d’Italia. Però Paz ha ventun anni, Marotta avrebbe tutto il tempo per ammortizzare l’investimento. E poi, dai, il Como è stato uno spettacolo e continuerà ad esserlo, ma quel ragazzo è da San Siro (finché non lo butteranno giù), non è più una promessa, è una giovane certezza".