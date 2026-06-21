"Nel futuro di Nico Paz, tra Como e Real Madrid, potrebbe (ri)spuntare l'Inter. Che guarda interessata da tempo all'argentino. Che osserva a maggior ragione ora che tra i lariani e i madrileni è braccio di ferro sull'attaccante. Il club di Florentino Perez può riprenderselo entro il 30 giugno e sembra orientato a farlo, sfruttando la recompra fissata a 10 milioni. Per poi rivenderlo a 60. Il giocatore, chiuso dall'arrivo di Bernardo Silva alla corte di José Mourinho, vorrebbe restare ancora sul Lario a giocarsi la Champions conquistata con i compagni da protagonista. Ma il Como non potrebbe riacquistarlo per i limiti imposti dal fair play finanziario e vorrebbe trattenerlo per poi far scattare la recompra l'anno prossimo", scrive il Giorno.