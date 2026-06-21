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calciomercato
Suggestione Nico Paz. Braccio di ferro Real-Como, rispunta l’Inter: “Due strade per il sogno”
Inter concentrata sull'affare Palestra con l'Atalanta, ma i nerazzurri sono sempre molto attenti a quello che succede sul mercato. Il sogno dell'Inter rimane Nico Paz per il quale il Como spera di riuscire a convincere il Real Madrid a lasciarlo un altro anno alla corte di Fabregas.
"Nel futuro di Nico Paz, tra Como e Real Madrid, potrebbe (ri)spuntare l'Inter. Che guarda interessata da tempo all'argentino. Che osserva a maggior ragione ora che tra i lariani e i madrileni è braccio di ferro sull'attaccante. Il club di Florentino Perez può riprenderselo entro il 30 giugno e sembra orientato a farlo, sfruttando la recompra fissata a 10 milioni. Per poi rivenderlo a 60. Il giocatore, chiuso dall'arrivo di Bernardo Silva alla corte di José Mourinho, vorrebbe restare ancora sul Lario a giocarsi la Champions conquistata con i compagni da protagonista. Ma il Como non potrebbe riacquistarlo per i limiti imposti dal fair play finanziario e vorrebbe trattenerlo per poi far scattare la recompra l'anno prossimo", scrive il Giorno.
"L'Inter, invece, potrebbe ben avere la forza, con l'aiuto di qualche cessione, o magari rinunciando a Curtis Jones (permane la distanza tra offerta di 20 milioni e richiesta di 30 del Liverpool) di sedersi al tavolo. Al momento è una suggestione, ma è nota la stima del club milanese. Inter concentrata soprattutto su Marco Palestra, al momento: previsto un incontro dall'aria decisiva a inizio settimana, sul tavolo 50 milioni totali", aggiunge il quotidiano.
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