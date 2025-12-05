FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter SM – Nico Paz segnerà il calcio internazionale: piccolo mistero sul futuro

calciomercato

SM – Nico Paz segnerà il calcio internazionale: piccolo mistero sul futuro

SM – Nico Paz segnerà il calcio internazionale: piccolo mistero sul futuro - immagine 1
L'Inter sfiderà domani a San Siro il talento argentino, che sta brillando con la maglia del Como: il suo destino è da scrivere
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Non è più imprevedibile perché ormai il gusto di una sua giocata preziosa lo hanno assaporato un po' tutti il repertorio vasto per Nico Paz che riesce a far alzare in tribuna Michael Fassbender e Chris Pine.

Hollywood applaude all'intuizione del fenomeno argentino che anche senza andare in gol, fa ampiamente parlare di sé ma soprattutto sposta le partite dalla parte del Como.

SM – Nico Paz segnerà il calcio internazionale: piccolo mistero sul futuro- immagine 2
Getty Images

Dalla rovesciata con cui va vicino al bersaglio fino al più incisivo contributo per il 2-0, assist di purezza estetica per la testa di Moreno, estetica mai fine a se stessa, passaggio decisivo per mandare in porta un compagno.

Ogni piccola cosa diventa un ingrediente necessario per creare qualcosa che dia vantaggio. 5 assist e 5 gol nel bagaglio finora in campionato e dopo tutto quello che si è visto in quello scorso ormai non ci sono più dubbi sul fatto che siamo di fronte a un giocatore che segnerà il futuro del calcio internazionale. Futuro con il Real Madrid che controlla il suo cartellino.

SM – Nico Paz segnerà il calcio internazionale: piccolo mistero sul futuro- immagine 3

Al momento ancora un piccolo mistero dopo che Fabregas ha aperto la possibilità che possa rimanere a Como. Di certo non per sempre perché uno così in un posto come il Santiago Bernabéu sarebbe perfetto.

Leggi anche
Bonny show: quanto lo ha pagato l’Inter? Vere cifre, bonus e spunta altro dettaglio
Sportitalia svela su Luis Henrique: “Dentro l’Inter sono convinti che presto...

© RIPRODUZIONE RISERVATA