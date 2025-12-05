SM – Nico Paz segnerà il calcio internazionale: piccolo mistero sul futuro

L'Inter sfiderà domani a San Siro il talento argentino, che sta brillando con la maglia del Como: il suo destino è da scrivere

Alessandro De Felice Redattore 5 dicembre 2025 (modifica il 5 dicembre 2025 | 21:32)

Non è più imprevedibile perché ormai il gusto di una sua giocata preziosa lo hanno assaporato un po' tutti il repertorio vasto per Nico Paz che riesce a far alzare in tribuna Michael Fassbender e Chris Pine.

Hollywood applaude all'intuizione del fenomeno argentino che anche senza andare in gol, fa ampiamente parlare di sé ma soprattutto sposta le partite dalla parte del Como.

Dalla rovesciata con cui va vicino al bersaglio fino al più incisivo contributo per il 2-0, assist di purezza estetica per la testa di Moreno, estetica mai fine a se stessa, passaggio decisivo per mandare in porta un compagno.

Ogni piccola cosa diventa un ingrediente necessario per creare qualcosa che dia vantaggio. 5 assist e 5 gol nel bagaglio finora in campionato e dopo tutto quello che si è visto in quello scorso ormai non ci sono più dubbi sul fatto che siamo di fronte a un giocatore che segnerà il futuro del calcio internazionale. Futuro con il Real Madrid che controlla il suo cartellino.

Al momento ancora un piccolo mistero dopo che Fabregas ha aperto la possibilità che possa rimanere a Como. Di certo non per sempre perché uno così in un posto come il Santiago Bernabéu sarebbe perfetto.