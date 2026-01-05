Durante l'ultima puntata di Pressing, proprio su Cancelo si è acceso il dibattito tra Sandro Sabatini e Riccardo Trevisani

C'è un accordo verbale tra i nerazzurri e l'Al Hilal, club che ha di fatto messo il giocatore alla porta: l'Inter è pronta a chiudere rapidamente, anche con uno scambio che coinvolga Francesco Acerbi o Stefan De Vrij, con l'olandese in risalita (anche perché va in cerca di spazio in chiave Mondiale 2026). Ma il calciatore ha chiesto di tornare al Barcellona, che sembra ormai deciso ad accontentarlo con l'offerta di prestito presentata all'Al Hilal.