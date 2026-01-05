Sul mercato tiene banco, in casa Inter, la pista che porta a Joao Cancelo.
Cancelo-Dumfries, scontro Sabatini-Trevisani: “Non ho ragione?” – “No e finisci su Blob”
C'è un accordo verbale tra i nerazzurri e l'Al Hilal, club che ha di fatto messo il giocatore alla porta: l'Inter è pronta a chiudere rapidamente, anche con uno scambio che coinvolga Francesco Acerbi o Stefan De Vrij, con l'olandese in risalita (anche perché va in cerca di spazio in chiave Mondiale 2026). Ma il calciatore ha chiesto di tornare al Barcellona, che sembra ormai deciso ad accontentarlo con l'offerta di prestito presentata all'Al Hilal.
Lo scontro Sabatini-Trevisani a Pressing—
Durante l'ultima puntata di Pressing, proprio su Cancelo si è acceso il dibattito tra Sandro Sabatini e Riccardo Trevisani
Sabatini: "Cancelo prende il posto di Dumfries? Non credo proprio. Il miglior Dumfries è meglio di Cancelo"
Trevisani: "Questa finisce su Blob"
Sabatini: "E non è così?"
Trevisani: "Il miglior Cancelo vale Cafu e Maicon, non Dumfries"
Sabatini: "E quando l'hai visto il miglior Cancelo?"
Trevisani: "A sprazzi ma quando è stato al top era di quel livello lì"
