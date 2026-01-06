Sfumato Cancelo, l'Inter non ha piani B per il momento per la fascia destra. Il portoghese era un'occasione, la dirigenza non vede altri profili a queste condizioni.
calciomercato
Inter, no piano B: “Nessun profilo identificato, ecco come superare l’emergenza”. E Frattesi…
"L’Inter non organizzerà controffensive immediate ma, soprattutto, non farà investimenti veri a gennaio sulla fascia destra: nessuna scommessa su un nuovo giovane laterale, non ci sarebbe tempo per inserire la pedina sulla scacchiera. Se, però, tra le pieghe di questa sessione, dovesse comparire qualche altra “occasione” stile Cancelo, magari qualche scontento di una big in cerca di nuovi stimoli, allora in viale della Liberazione cambierebbero le priorità. Per ora un profilo simile non è stato ancora identificato, ma è tutto in divenire, anche perché spremere il solo Luis Henrique per altri due mesi (decisivi) senza Dumfries potrebbe risultare azzardato.
In realtà, i dirigenti e lo staff interista sono convinti di poter affrontare la bufera: il ritorno ormai di Darmian e lo slittamento di Diouf offrirebbero soluzioni. Un certo attendismo tattico in entrata rimarrebbe anche se Frattesi prendesse la via del Bosforo: si dialoga ancora col Galatasaray per la mezzala, ma un’offerta vera per l’Inter ancora non c’è. Per trovare una via, i 35 milioni promessi dai turchi dovranno essere “garantiti” in qualche modo", scrive La Gazzetta dello Sport.
