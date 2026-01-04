Il centrocampista dell'Inter può lasciare Milano in questa sessione di mercato e nelle ultime ore ha aperto alla soluzione turca

Davide Frattesi e il Galatasaray è una pista caldissima.

Il centrocampista dell'Inter può lasciare Milano in questa sessione di mercato e nelle ultime ore ha aperto alla soluzione turca. Lo conferma Matteo Moretto, esperto di mercato.

"La verità è che la proposta scritta del Gala a Frattesi è molto importante, uno stipendio che in Italia non tutti possono permettersi: mi hanno detto che supera i 4,5 milioni di euro, arriva intorno ai 5. Il Gala spinge forte per arrivare a lui, ma bisogna capire se tra club riescono a risolvere il discorso legato all'obbligo di riscatto".