Moretto: “Frattesi, offerta Galatasaray importantissima! Mi hanno detto che arriva…”

Il centrocampista dell'Inter può lasciare Milano in questa sessione di mercato e nelle ultime ore ha aperto alla soluzione turca
Marco Astori
Marco Astori 

Davide Frattesi e il Galatasaray è una pista caldissima.

Il centrocampista dell'Inter può lasciare Milano in questa sessione di mercato e nelle ultime ore ha aperto alla soluzione turca. Lo conferma Matteo Moretto, esperto di mercato.

"La verità è che la proposta scritta del Gala a Frattesi è molto importante, uno stipendio che in Italia non tutti possono permettersi: mi hanno detto che supera i 4,5 milioni di euro, arriva intorno ai 5. Il Gala spinge forte per arrivare a lui, ma bisogna capire se tra club riescono a risolvere il discorso legato all'obbligo di riscatto".

Le cifre dell'offerta turca

"Il club turco ha proposto un prestito da 5 milioni di euro con diritto di riscatto, che diventa obbligo a determinate condizioni, fissato a 30 milioni. L’operazione è però ferma sulle condizioni per l’obbligo di riscatto: l’Inter vuole clausole semplici, legate a un numero ridotto di presenze per farlo scattare. A Frattesi è stato offerto uno stipendio elevato". Così Fabrizio Romano sulla proposta turca

