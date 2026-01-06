Il Galatasaray è interessato al centrocampista in uscita dall'Inter, Davide Frattesi, ma l'affare non è così vicino visto che manca l'accordo tra i club e i nerazzurri hanno posto chiare condizioni per la cessione. Ne ha parlato Matteo Moretto:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Moretto: “Frattesi? Operazione ferma, c’è distanza col Galatasaray. La richiesta dell’Inter”
calciomercato
Moretto: “Frattesi? Operazione ferma, c’è distanza col Galatasaray. La richiesta dell’Inter”
Il Galatasaray è interessato al centrocampista in uscita dall'Inter, ma l'affare non è così vicino visto che manca l'accordo tra i club
"Operazione ferma sulle condizioni dell'obbligo. C'è distanza perché l'Inter vorrebbe che l'obbligo scattasse a condizioni più facili rispetto a quelle del Galatasaray, impostata sul numero di presenze. La proposta a Frattesi e all'Inter sono state fatte. L'interesse c'è, ma devono esserci le condizioni giuste".
© RIPRODUZIONE RISERVATA