Il Galatasaray è interessato al centrocampista in uscita dall'Inter, ma l'affare non è così vicino visto che manca l'accordo tra i club
Andrea Della Sala Redattore 

Il Galatasaray è interessato al centrocampista in uscita dall'Inter, Davide Frattesi, ma l'affare non è così vicino visto che manca l'accordo tra i club e i nerazzurri hanno posto chiare condizioni per la cessione. Ne ha parlato Matteo Moretto:

"Operazione ferma sulle condizioni dell'obbligo. C'è distanza perché l'Inter vorrebbe che l'obbligo scattasse a condizioni più facili rispetto a quelle del Galatasaray, impostata sul numero di presenze. La proposta a Frattesi e all'Inter sono state fatte. L'interesse c'è, ma devono esserci le condizioni giuste". 

