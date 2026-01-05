FC Inter 1908
Romano: “Inter, addio Cancelo. Fatta col Barcellona: i dettagli dell’accordo con l’Al Hilal”

Dopo aver trattato con l'Inter per tornare in Serie A, Joao Cancelo ha scelto il Barcellona per proseguire la sua carriera
Dopo aver trattato con l'Inter per tornare in Serie A, Joao Cancelo ha scelto il Barcellona per proseguire la sua carriera. L'esterno portoghese ha rotto con l'Al Hilal e ha sempre messo i catalani in cima alle proprie preferenze. L'Inter ha provato a convincerlo ad accettare la proposta per tornare a Milano, ma alla fine ha vinto la volontà del giocatore di giocare ancora nella Liga.

Come riporta Fabrizio Romano, "João Cancelo al Barcellona, Her we go! Accordo raggiunto per un prestito fino a giugno. Notizia esclusiva confermata: il Barça pagherà 4 milioni di euro ad Al Hilal come contributo per il prestito, come rivelato oggi. Nonostante l’Inter avesse un accordo con Al Hilal, João ha voluto solo il Barcellona".

