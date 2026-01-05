Dopo aver trattato con l'Inter per tornare in Serie A, Joao Cancelo ha scelto il Barcellona per proseguire la sua carriera. L'esterno portoghese ha rotto con l'Al Hilal e ha sempre messo i catalani in cima alle proprie preferenze. L'Inter ha provato a convincerlo ad accettare la proposta per tornare a Milano, ma alla fine ha vinto la volontà del giocatore di giocare ancora nella Liga.
Come riporta Fabrizio Romano, "João Cancelo al Barcellona, Her we go! Accordo raggiunto per un prestito fino a giugno. Notizia esclusiva confermata: il Barça pagherà 4 milioni di euro ad Al Hilal come contributo per il prestito, come rivelato oggi. Nonostante l’Inter avesse un accordo con Al Hilal, João ha voluto solo il Barcellona".
