Dopo aver trattato con l'Inter per tornare in Serie A, Joao Cancelo ha scelto il Barcellona per proseguire la sua carriera. L'esterno portoghese ha rotto con l'Al Hilal e ha sempre messo i catalani in cima alle proprie preferenze. L'Inter ha provato a convincerlo ad accettare la proposta per tornare a Milano, ma alla fine ha vinto la volontà del giocatore di giocare ancora nella Liga.