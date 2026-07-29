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La questione Benjamin Pavard rimane ancora irrisolta. Il difensore francese è rientrato all'Inter dopo il prestito al Marsiglia, ma non rientra nei piani dei nerazzurri. Al momento, tuttavia, non sono arrivate offerte significative, e il giocatore si sta allenando con dedizione insieme al resto del gruppo.

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Tuttosport fa il punto sulla sua situazione: "Resta però il nodo Pavard: al momento il francese è in gruppo, si sta ben allenando e sembra ormai reintegrato, ma rimane sul mercato. Se dovesse arrivare una proposta fra i 12 e i 15 milioni, l'Inter la accetterebbe, non fosse altro perché si libererebbe dell'ingaggio da 5 milioni del francese".