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Il difensore francese, Benjamin Pavard, è rientrato dopo il prestito al Marsiglia. La sua volontà è quella di rimanere all'Inter, ma il club nerazzurro valuta la cessione.

Getty Images

Come scrive Tuttosport, "Il 10 luglio il difensore si è presentato a Milano, ha svolto i test fisici al Coni e salutando i tifosi ha dichiarato: «Se mi vogliono, resto». Il “se mi vogliono” è determinante in questa storia. L’Inter, infatti, ha detto addio ad Acerbi, De Vrij e Darmian, con la consapevolezza, dunque, di dover acquistare almeno due difensori. Il rientro di Pavard, però, è la classica variabile. Il francese, a bilancio per circa 12.5 milioni, nei dieci giorni di ritiro in Germania ha lavorato bene, però per l’Inter rimane sul mercato e se arriverà entro un mese un’offerta congrua - in Arabia si parla di un forte interessamento dell'Al-Ittihad - verrà ceduto e al suo posto verrà preso un elemento di esperienza dal costo contenuto; un’operazione simile a quella di Acerbi nel 2022. Ma se non arriverà la proposta giusta e Pavard avrà convinto tutti - Chivu e spogliatoio in primis -, allora resterà come alternativa e l'Inter potrà fermarsi a un solo acquisto nel pacchetto arretrato, Romero o chi per lui".