Gianni Pampinella Redattore 25 novembre 2025 (modifica il 25 novembre 2025 | 14:02)

In casa Inter uno dei nodi da sciogliere la prossima stagione è quello relativo alla porta. L'inizio di stagione disastroso di Yann Sommer impone una riflessione importante. Diversi errori del portiere svizzero sono costati punti importante che alla fine di una stagione pesano come macigni. Ecco perché il club nerazzurro da tempo si guarda intorno per trovare un sostituto all'altezza.

"Il nodo portiere, peraltro, vale anche per il futuro. Sommer, 37 anni a dicembre, evidentemente paga la carta d’identità. È stato un fattore per lo scudetto di due anni fa. E, nella scorsa stagione, è stato fondamentale per raggiungere la finale di Champions. Ma ora non garantisce la stessa sicurezza. A giugno scadrà il suo contratto e sarà addio. D’altra parte, è difficile pure immaginare che Martinez possa raccoglierne il testimone", sottolinea il Corriere dello Sport.

"Significa, quindi, che i prossimi mesi serviranno per individuare il prossimo padrone della porta nerazzurra. Sono già circolati alcuni nomi: Caprile del Cagliari, Atubolu del Friburgo e Suzuki del Parma. Tutti giovani di grande prospettiva. Con l’interrogativo, però, sulla capacità di reggere un palcoscenico come quello interista. Servirebbe un profilo di maggiore sicurezza. L’occasione migliore sarebbe, guarda caso, Maignan, che ha il contratto in scadenza. Ma è complicato immaginare che possa attraversare il Naviglio".

