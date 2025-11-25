Il portiere svizzero è in fase calante, col Pisa potrebbe toccare a Martinez difendere i pali della porta nerazzurra

Gianni Pampinella Redattore 25 novembre 2025 (modifica il 25 novembre 2025 | 11:16)

In casa Inter il tema maggiormente affrontato è quello relativo alle prestazioni di Yann Sommer. Il portiere è stato protagonista in negativo di un inizio di stagione dove ha inanellato una serie di errori che sono costati punti preziosi, l'ultimo contro il Milan nel derby. Con Josep Martinez che sta vivendo una situazione particolare, domani c’è da attendersi l’elvetico ancora tra i pali nerazzurri.

"Il vento, però, sta cambiando, e c’è chi ha rivisto nel lento andare a terra di Sommer i fantasmi dell’ultimo Handanovic: l’ex Bayern, che l’anno scorso è stato un valore aggiunto nel percorso verso la finale di Monaco, in questa stagione è già costato diversi punti all’Inter. Per di più, è successo sempre nelle sfide alle storiche rivali, quelle nelle quali gli errori pesano doppio o anche triplo".

"Alle sue spalle c’è sempre Josep Martinez: se non a Madrid, non è escluso vederlo in campo a Pisa. Non è una svolta facile: il portiere spagnolo, che quando è stato chiamato in causa ha sempre risposto presente, ha sì inseguito sin da subito il ritorno alla normalità ed è regolarmente a disposizione da diverse gare, ma è pur sempre reduce da una vicenda a dir poco delicata, con un’indagine per omicidio stradale in corso", sottolinea Tuttosport.

PER IL FUTURO DUE NOMI SU TUTTI — "Se abbia sufficiente serenità lo sa solo lui. Forse nemmeno, e gli servirebbe la prova del campo, dove l’Inter ha già esaurito vari jolly. A oggi, considerato che Di Gennaro è ai box da tempo, è l’unica vera alternativa. Aspettando il mercato di gennaio, nel quale non è scontato - anzi, a oggi non particolarmente - che l’Inter voglia intervenire. Nel caso, i preferiti restano Elia Caprile del Cagliari e Noah Atubolu del Friburgo".

(Tuttosport)