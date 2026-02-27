È stato il sogno accarezzato la scorsa estate, ma adesso il nome di Nico Paz potrebbe tornare d'attualità in casa Inter. Infatti, come sottolinea Tuttosport, quello dell'argentino è il nome che mette tutti d’accordo in società.
Inter, il nome di Nico Paz mette d’accordo tutti: le carte giuste da spendere
In estate il club nerazzurro potrebbe tornare alla carica per il centrocampista che tornerà al Real Madrid
"L’argentino a fine stagione lascerà il Como per tornare alla casa madre, vale a dire al Real Madrid dove però nel suo ruolo c’è sovrabbondanza di alternative. Molto dipenderà dalle decisioni che verranno prese dal Real ma l’Inter potrebbe avere le carte giuste da spendere anche perché l’interessato in primis preferirebbe essere centro di gravità in nerazzurro piuttosto che uno dei tanti alla corte di Florentino Pérez".
