Andrea Della Sala Redattore 8 ottobre 2025 (modifica il 8 ottobre 2025 | 15:02)

L'esperto di mercato Fabrizio Romano sul suo canale YouTube ha fatto il punto della situazione sul futuro della porta dell'Inter di Chivu che sta monitorando diversi profili per la prossima stagione:

"Atubolu è un portiere assolutamente di livello, è stato nella lista di diversi club inglesi, anche in quella del Napoli prima di andare sia sul rinnovo di Meret che su Milinkovic-Savic. Nella lista dell'Inter c'è già da un paio d'anni, giocatore che l'Inter sta monitorando, non è l'unico perché ce ne sono diversi di portieri sotto osservazione.

Tra questi anche Elia Caprile che l'Inter ha osservato più volte al Cagliari in questa stagione e in passato.

L'Inter sta osservando diversi portieri perché c'è la possibilità nel 2026 di fare un investimento in quella posizione. L'Inter sta facendo dei pensieri, oggi non risultano contatti, trattative, non risulta che l'Inter abbia iniziato un'operazione Atubolu, è ancora troppo presto.

Ma l'Inter sta monitorando dei portieri in ottica futura e Atubolu è uno di questi, come Caprile. Inter in fase di esplorazione, discorso valido per la prossima estate non per gennaio, a meno di infortuni, sorprese".