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Inter, non solo l’esterno destro: per i due nomi in difesa c’è già una certezza

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L'aggiornamento sul reparto arretrato nerazzurro dal Corriere dello Sport in edicola questa mattina
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

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Sono diverse le questioni ancora da sistemare in casa Inter. Non solo, dunque, il sostituto di Denzel Dumfries, sul quale la dirigenza nerazzurra continua a essere molto concentrata in questi giorni. Ci sono anche altre pedine da reperire sul mercato, tra cui i due difensori sui quali fa chiarezza il Corriere dello Sport in edicola stamattina:

Marotta Inter
Getty Images

"Non c’è solo la fascia destra tra le priorità di Viale Liberazione. In difesa le new-entry saranno due: si partirà da un titolare aggiunto, quindi con investimento consistente, e si concluderà con un innesto low-cost, la classica occasione, magari da cogliere sul finire del mercato.

Anche per il reparto arretrato, comunque, non ci sono ancora vere certezze. L’unica è aver di fatto rinunciato a Chalobah: troppo elevata la valutazione del Chelsea (oltre 35 milioni di euro) e pure le sue pretese di ingaggio (4), nonostante il desiderio di fare un’esperienza in Serie A. Resta, invece, l’attenzione per Mancini e per le evoluzioni sul suo rinnovo di contratto con la Roma".

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