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calciomercato
Inter, non solo l’esterno destro: per i due nomi in difesa c’è già una certezza
Sono diverse le questioni ancora da sistemare in casa Inter. Non solo, dunque, il sostituto di Denzel Dumfries, sul quale la dirigenza nerazzurra continua a essere molto concentrata in questi giorni. Ci sono anche altre pedine da reperire sul mercato, tra cui i due difensori sui quali fa chiarezza il Corriere dello Sport in edicola stamattina:
"Non c’è solo la fascia destra tra le priorità di Viale Liberazione. In difesa le new-entry saranno due: si partirà da un titolare aggiunto, quindi con investimento consistente, e si concluderà con un innesto low-cost, la classica occasione, magari da cogliere sul finire del mercato.
Anche per il reparto arretrato, comunque, non ci sono ancora vere certezze. L’unica è aver di fatto rinunciato a Chalobah: troppo elevata la valutazione del Chelsea (oltre 35 milioni di euro) e pure le sue pretese di ingaggio (4), nonostante il desiderio di fare un’esperienza in Serie A. Resta, invece, l’attenzione per Mancini e per le evoluzioni sul suo rinnovo di contratto con la Roma".
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