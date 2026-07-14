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fcinter1908 calciomercato mercato inter Moretto: “Inter, proposto Kovacic! E’ in uscita dal City. Ecco la situazione con i nerazzurri”
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Moretto: “Inter, proposto Kovacic! E’ in uscita dal City. Ecco la situazione con i nerazzurri”
Nome nuovo... o quasi. Si torna a parlare di Mateo Kovacic in ottica Inter. Il centrocampista croato è in uscita dal Manchester City
Nome nuovo... o quasi. Si torna a parlare di Mateo Kovacic in ottica Inter. Il centrocampista croato, scovato proprio dal direttore sportivo Ausilio nel 2013 dalla Dinamo Zagabria, oggi ha 32 anni e, con un contratto in scadenza nel 2027, è in uscita dal Manchester City.
Ne ha parlato su YouTube Matteo Moretto:
"Kovacic può uscire dal City, ha 32 anni ed è in scadenza nel 2027. Servono delle uscite a centrocampo, ma Ausilio lo conosce bene, ha già giocato nell'Inter. E' un giocatore che è stato proposto ai nerazzurri, vedremo se nei prossimi giorni questo potrebbe trasformarsi in una trattativa".
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