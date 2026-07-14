Gianluigi Longari, giornalista ed esperto di mercato di Sportitalia, ha riportato gli ultimi aggiornamenti su Jones

Nelle ultime ore dall'Inghilterra è trapelata l'indiscrezione per la quale l'Inter avrebbe avanzato una terza offerta al Liverpool per Curtis Jones. Offerta di 32 mln di euro che - sempre secondo quanto riportano in UK - sarebbe stata già rifiutata dal club inglese, la cui richiesta rimane sempre fissata a 40 mln di euro.