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Sportitalia: “Nuova offerta Inter per Jones e già rifiutata dal Liverpool? Ecco la verità”

Sportitalia: “Nuova offerta Inter per Jones e già rifiutata dal Liverpool? Ecco la verità” - immagine 1
Gianluigi Longari, giornalista ed esperto di mercato di Sportitalia, ha riportato gli ultimi aggiornamenti su Jones
Matteo Pifferi Redattore 

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Nelle ultime ore dall'Inghilterra è trapelata l'indiscrezione per la quale l'Inter avrebbe avanzato una terza offerta al Liverpool per Curtis Jones. Offerta di 32 mln di euro che - sempre secondo quanto riportano in UK - sarebbe stata già rifiutata dal club inglese, la cui richiesta rimane sempre fissata a 40 mln di euro.

Sportitalia: “Nuova offerta Inter per Jones e già rifiutata dal Liverpool? Ecco la verità”- immagine 2
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Gianluigi Longari, esperto di mercato di Sportitalia, ha però smentito la presunta terza offerta dell'Inter, sottolineando come Jones resti la priorità per il centrocampo nerazzurro:

Jones Inter
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"Curtis Jones del Liverpool è un obiettivo dell’Inter conclamato e confermato, ormai da mesi. Resta un nome che i nerazzurri vogliono portare avanti, ma NON ci sono state nuove offerte nelle ultime ore", si legge su Twitter.

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