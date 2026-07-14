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calciomercato
Sportitalia: “Nuova offerta Inter per Jones e già rifiutata dal Liverpool? Ecco la verità”
Nelle ultime ore dall'Inghilterra è trapelata l'indiscrezione per la quale l'Inter avrebbe avanzato una terza offerta al Liverpool per Curtis Jones. Offerta di 32 mln di euro che - sempre secondo quanto riportano in UK - sarebbe stata già rifiutata dal club inglese, la cui richiesta rimane sempre fissata a 40 mln di euro.
Gianluigi Longari, esperto di mercato di Sportitalia, ha però smentito la presunta terza offerta dell'Inter, sottolineando come Jones resti la priorità per il centrocampo nerazzurro:
"Curtis Jones del Liverpool è un obiettivo dell’Inter conclamato e confermato, ormai da mesi. Resta un nome che i nerazzurri vogliono portare avanti, ma NON ci sono state nuove offerte nelle ultime ore", si legge su Twitter.
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