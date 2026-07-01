Il club nerazzurro segue con attenzione il classe 2004 dell'Union SG e valuta altri profili per la fascia destra

Alessandro De Felice Redattore 1 luglio 2026 (modifica il 1 luglio 2026 | 10:32)

Khalaili, ma non solo. Dopo il “2 di picche” - come lo ha definito Ausilio - di Marco Palestra, l’Inter continua a lavorare per rinforzare la fascia destra e regalare a Cristian Chivu il sostituto di Denzel Dumfries.

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

L’israeliano classe 2004 in forza all’Union Saint-Gilloise è il nome caldo, in una sfida di mercato con il Napoli, ma non è l’unico sulla lista dei nerazzurri.

Come riferisce il Corriere dello Sport, tra i file aperti c’è ancora Dan Ndoye, una vecchia conoscenza della Serie A per i suoi trascorsi al Bologna.

“Ora è al Nottingham Forest, dove non ha brillato nell’ultima stagione, ma la sua quotazione resta comunque elevata. L’Inter aveva già pensato a lui un paio di estati fa”.

Secondo il quotidiano, restano fredde le piste che portano a Cambiaso e Norton-Cuffy:

“Non è calda, invece, l’ipotesi Cambiaso, come ha fatto capire Carnevali. Come è fredda anche la pista Norton-Cuffy, seppure il nome dell’inglese fosse sui taccuini nerazzurri lo scorso gennaio”.

Tra i nomi compaiono anche Belghali e Kayode:

“Giusto per completare il quadro, considerando chi ha già esperienza nel nostro campionato, da ricordare anche Belghali, esterno algerino del Verona, che si è messo in luce nello scorso campionato e che si sta confermando anche ai Mondiali, e Kayode, che dopo aver debuttato con la maglia della Fiorentina si è trasferito al Brentford, con ottimi risultati peraltro”.