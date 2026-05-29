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CdS – Quali nomi per rinforzare l’Inter? Marotta ha una convinzione forte
Marco Palestra è fortemente nel mirino dell'Inter. Per mille motivi, ovviamente partendo dall'aspetto tecnico. Ma non solo. Il Corriere dello Sport giustifica la grande attenzione dei nerazzurri nei suoi confronti anche per un altro motivo. Si legge infatti:
"Beppe Marotta ha una convinzione forte: alla base di un gruppo solido e competitivo deve esserci uno zoccolo duro italiano. Non è un segreto, lo ha sottolineato più volte lui stesso. Ed è stato uno dei tratti distintiti della sua fortunata esperienza alla Juventus e non solo. Intorno a una forte identità risulta più facile costruire l’ambizione di lottare per essere sempre lì davanti in campionato, che è e rimane un obbligo per l’Inter. Ancora di più l’anno prossimo, quando i nerazzurri gireranno l’Italia da campioni in carica, “sognando di nuovo il tricolore” , come canta uno dei tormentoni più amati dai tifosi".
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