"Beppe Marotta ha una convinzione forte: alla base di un gruppo solido e competitivo deve esserci uno zoccolo duro italiano. Non è un segreto, lo ha sottolineato più volte lui stesso. Ed è stato uno dei tratti distintiti della sua fortunata esperienza alla Juventus e non solo. Intorno a una forte identità risulta più facile costruire l’ambizione di lottare per essere sempre lì davanti in campionato, che è e rimane un obbligo per l’Inter. Ancora di più l’anno prossimo, quando i nerazzurri gireranno l’Italia da campioni in carica, “sognando di nuovo il tricolore” , come canta uno dei tormentoni più amati dai tifosi".