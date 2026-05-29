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fcinter1908 calciomercato mercato inter Biasin: “Vorrei levare un’llusione su Palestra. Rispetto all’Inter è molto più facile che…”

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Biasin: “Vorrei levare un’llusione su Palestra. Rispetto all’Inter è molto più facile che…”

Biasin: “Vorrei levare un’llusione su Palestra. Rispetto all’Inter è molto più facile che…” - immagine 1
Durante il podcast L'ascia raddoppia, il giornalista Fabrizio Biasin ha parlato dell'obiettivo Palestra per le fasce della nuova Inter di Chivu
Andrea Della Sala Redattore 

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Durante il podcast L'ascia raddoppia, il giornalista Fabrizio Biasin ha parlato dell'obiettivo Palestra per le fasce della nuova Inter di Chivu:

Biasin: “Vorrei levare un’llusione su Palestra. Rispetto all’Inter è molto più facile che…”- immagine 2

Palestra al posto di Dumfries sarebbe un miglioramento? Sarebbe un miglioramento in prospettiva perché porti a casa un giocatore che ha dimostrato quello che vale, credo sia destinato a una grande carriera e quindi fai un grande investimento. Attenzione perché Dumfries non è uno facile da sostituire. È stato fuori tante partite, ma quando c'è stato si è visto. L'ideale è averceli tutti e due, perché l'idea è che Palestra possa giocare anche a sinistra. Dimarco, Dumfries e un jolly da mettere qua e là. Vorrei levare un'illusione: certamente l'Inter ci prova, ma è molto più facile che arrivi qualcuno dalla Premier a dire Atalanta quanto vuoi? 50 mln? Eccoli qua. 

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