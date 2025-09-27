"Attenzione anche a quello che potrebbe accadere in casa Inter con Sommer. La sensazione è che a fine stagione ci possa essere un addio e per questo ecco che l’Inter sta pensando a quali potrebbero essere le eventuali alternative. Si profila intanto un derby anche con il Milan. Si perché Caprile è uno dei profili monitorati e piace molto. Non è il solo nel senso che anche il nome di Meret è da tenere presente nonostante il recente rinnovo fino al 2027 con il Napoli. La presenza di Milinkovic-Savic potrebbe però progressivamente cambiare gli scenari e quindi ecco che rimane un’ipotesi da considerare".