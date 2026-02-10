"McKennie è in scadenza e vanno sventati possibili inserimenti. Negli ultimi giorni si è parlato anche dell’Inter, avrebbe portato avanti un sondaggio. All’inizio di gennaio veniva segnalato il suo possibile ritorno negli Stati Uniti: la nuova stagione della Major League partirà a marzo e siamo nella stagione del Mondiale 2026, tuttavia Weston dovrebbe restare in Italia".