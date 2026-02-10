Il calciomercato non si ferma mai e, a pochi giorni dalla conclusione della finestra invernale, già si discute di quelle che potrebbero essere le mosse estive. L'Inter, per esempio, sembra molto attenta alla situazione di Weston McKennie, in scadenza di contratto con la Juventus. Si legge sul Corriere dello Sport:
"McKennie è in scadenza e vanno sventati possibili inserimenti. Negli ultimi giorni si è parlato anche dell’Inter, avrebbe portato avanti un sondaggio. All’inizio di gennaio veniva segnalato il suo possibile ritorno negli Stati Uniti: la nuova stagione della Major League partirà a marzo e siamo nella stagione del Mondiale 2026, tuttavia Weston dovrebbe restare in Italia".
"La Juve, nei giorni scorsi, esprimeva un fondato ottimismo sull’esito della trattativa, anche se certi limiti di natura finanzari non verranno superati. L’operazione dovrebbe andare a buon fine, ma servono le firme. Il nuovo tecnico lo ha riavvicinato alla Juve".
(Fonte: Corriere dello Sport)
