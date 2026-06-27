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Inter, non sarà Paz il colpo mediatico di Oaktree: “E i 50mln in cassa saranno investiti su…”

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Non sarà Nico Paz il colpo mediatico che Oaktree sogna per la nuova Inter. L'argentino, come vi abbiamo riportato, resterà al Como
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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Non sarà Nico Paz il colpo mediatico che Oaktree sogna per la nuova Inter. L'argentino, come vi abbiamo riportato, resterà al Como. Ora si attende una risposta dai nerazzurri sul mercato, visto anche che in cassa sono rimasti i 50 milioni destinati a Palestra:

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"Non sarà invece Paz il colpo mediatico che Oaktree sogna di mettere a segno. Al contrario, dati i 50 milioni di euro promessi all’Atalanta per Palestra e ora rimasti in cassa, è possibile che i nerazzurri si concentrino su altri obiettivi, in attesa di occasioni dal mercato".

Inter Marotta

"Mancano due difensori, uno low cost che potrebbe arrivare anche a fine agosto, l’altro più centrale nel progetto (potrebbe essere Solet dall’Udinese, a meno che non salti il rinnovo di Mancini alla Roma). Provedel è in arrivo nel reparto portieri".

(Fonte: Il Giorno)

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