Non sarà Nico Paz il colpo mediatico che Oaktree sogna per la nuova Inter. L'argentino, come vi abbiamo riportato, resterà al Como

Non sarà Nico Paz il colpo mediatico che Oaktree sogna per la nuova Inter. L'argentino, come vi abbiamo riportato, resterà al Como. Ora si attende una risposta dai nerazzurri sul mercato, visto anche che in cassa sono rimasti i 50 milioni destinati a Palestra: