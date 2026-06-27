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Inter, primo arrivo in difesa? “Viste le perplessità su Solet si studia un colpo dalla Premier”

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L'Inter ora studia il mercato alla ricerca di rinforzi su cui dirottare i 50 milioni inizialmente destinati all'acquisto di Palestra
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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L'Inter ora studia il mercato alla ricerca di rinforzi su cui dirottare i 50 milioni inizialmente destinati all'acquisto di Palestra. Secondo il Corriere della Sera, il primo acquisto potrebbe arrivare in difesa, un reparto che, dopo le partenze di Acerbi e de Vrij, necessita di un paio di innesti.

Inter, primo arrivo in difesa? “Viste le perplessità su Solet si studia un colpo dalla Premier”- immagine 2

Ma il profilo potrebbe non essere Solet, sul quale resistono delle perplessità, bensì Chalobah del Chelsea:

Chalobah Chelsea
Getty Images

"A questo punto vien da chiedersi come si muoverà ora l’Inter: sarà il difensore centrale il primo innesto? Considerando le perplessità su Solet si studia anche Chalobah del Chelsea".

(Fonte: Corriere della Sera)

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