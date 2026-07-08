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Inter non si ferma con Khalaili: “C’è già altra stretta di mano”. Ausilio ha confermato che…
L'Inter spera di chiudere il prima possibile la questione Khalaili, ma il mercato nerazzurro non si fermerà ovviamente all'acquisto (eventuale) dell'esterno israeliano. Il Corriere dello Sport riferisce che il prossimo potrebbe essere Chalobah del Chelsea, con il quale c'è già una stretta di mano virtuale:
"Tra i nerazzurri e l’entourage del difensore la stretta di mano virtuale c’è già stata: dopo essere stato nel mirino per diverse sessioni di mercato, ha già fatto sapere alla dirigenza di essere molto stuzzicato dall’idea di approdare finalmente a Milano".
"Se sul fronte Khalaili tutto dovesse andare per il verso giusto, nel giro di pochi giorni l’Inter potrebbe tornare a concentrarsi anche sui rinforzi previsti per la difesa. Che, per stessa ammissione di Ausilio, saranno due".
(Fonte: Corriere dello Sport)
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