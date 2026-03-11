L'Inter ragiona anche in vista della prossima stagione dove potrebbe cedere qualche pedina importante ormai al termine dell'avventura in nerazzurro
calciomercato
Inter, non solo Calhanoglu: c’è un altro big in partenza. Marotta e Ausilio hanno un nome caldo
"Discorso a parte meritano Marcus Thuram e Hakan Calhanoglu: per ragioni diverse sembrano entrambi in partenza. II primo è l'ombra di se stesso, quasi svogliato e inconcludente: 7 gol e tre assist in 21 partite di campionato, altri 4 (con due assist) fra Champions League e Coppa Italia. La sua cessione potrebbe generare una plusvalenza di almeno 60 milioni, visto che in maglia nerazzurra è arrivato a parametro zero. Ha la valigia pronta anche Calhanoglu: l'ennesimo infortunio (risentimento muscolare agli adduttori della coscia destra) pone seri interrogativi alla società. Tanto più che già la scorsa estate il giocatore era attratto dall'idea di poter tornare nella sua Turchia. Questione di età, motivazioni e anche economiche", scrive il Giorno.
Questo vale per il club ma pure per il calciatore, che ha 32 anni e il contratto in scadenza il 30 giugno del 2027. Il vero problema è che Calha guadagna più di 12 milioni lordi (circa 6,5 milioni netti), che non sono pochi per uno che comincia ad avere qualche acciacco. Possibile che a fine stagione il Galatasaray torni a bussare alla porta dell'Inter ma soprattutto dell'entourage del calciatore, più difficile che il club turco rimetta sul piatto i 10 milioni già offerti la scorsa estate.
"Di certo in caso di separazione che ormai appare scontata Marotta e Ausilio riporterebbero a casa, facendo valere il diritto di "recompra", il giovane classe 2005 Aleksander Stanković (figlio di Dejan) che tanto ha fatto bene con il Bruges riuscendo a ritagliarsi un ruolo da protagonista assoluto con la squadra belga sia in campionato che in Champions League. Durante il mercato estivo l'Inter ha incassato circa 12 milioni di euro per la cessione al Bruges, fino al 2027 può attivare la clausola: al prezzo 23 milioni se esercitata entro il 15 giugno 2026", scrive il quotidiano.
© RIPRODUZIONE RISERVATA