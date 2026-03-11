"Discorso a parte meritano Marcus Thuram e Hakan Calhanoglu: per ragioni diverse sembrano entrambi in partenza. II primo è l'ombra di se stesso, quasi svogliato e inconcludente: 7 gol e tre assist in 21 partite di campionato, altri 4 (con due assist) fra Champions League e Coppa Italia. La sua cessione potrebbe generare una plusvalenza di almeno 60 milioni, visto che in maglia nerazzurra è arrivato a parametro zero. Ha la valigia pronta anche Calhanoglu: l'ennesimo infortunio (risentimento muscolare agli adduttori della coscia destra) pone seri interrogativi alla società. Tanto più che già la scorsa estate il giocatore era attratto dall'idea di poter tornare nella sua Turchia. Questione di età, motivazioni e anche economiche", scrive il Giorno.