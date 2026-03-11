Cristian Chivu sta già progettando quello che sarà il centrocampo del futuro e ha fatto il nome del giocatore che vorrebbe per fare l'upgrade in quel reparto

Marco Astori Redattore 11 marzo - 10:16

E' incerto in casa Inter il futuro di Hakan Calhanoglu: il suo contratto scade nel 2027 e oggi l'ipotesi di un addio è più che possibile. Cristian Chivu sta già progettando quello che sarà il centrocampo del futuro e ha fatto il nome del giocatore che vorrebbe per fare l'upgrade in quel reparto.

Spiega il Corriere dello Sport: "Sono state richieste informazioni all’entourage di Goretzka, in scadenza a fine anno, ma la pista non è caldissima. E, per finire, Jones, legato al Liverpool fino al 2027, è un altro giocatore particolarmente apprezzato da Chivu, essendo ritenuto in grado di garantire un salto di qualità al centrocampo".