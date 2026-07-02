I nerazzurri hanno messo nel mirino Chalobah, ma in difesa servirà un altro colpo: c'è un nome in particolare sul taccuino dei dirigenti

Da tre stagioni il nome di Trevoh Chalobah viene accostato all'Inter. Il difensore del Chelsea è un vecchio pallino di Piero Ausilio che ha individuato nell'inglese il difensore con le caratteristiche giuste per la difesa nerazzurra. Ma nel reparto arretrato gli innesti dovranno essere due visti gli addii di Acerbi e De Vrij. Per il Corriere dello Sport c'è un nome in particolare che viene seguito con attenzione dai dirigenti nerazzurri.