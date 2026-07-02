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Inter, non solo Chalobah: l’altro difensore sarà un’occasione. C’è un nome in particolare
Da tre stagioni il nome di Trevoh Chalobah viene accostato all'Inter. Il difensore del Chelsea è un vecchio pallino di Piero Ausilio che ha individuato nell'inglese il difensore con le caratteristiche giuste per la difesa nerazzurra. Ma nel reparto arretrato gli innesti dovranno essere due visti gli addii di Acerbi e De Vrij. Per il Corriere dello Sport c'è un nome in particolare che viene seguito con attenzione dai dirigenti nerazzurri.
"A di là di Chalobah, le necessità in difesa sono in ogni caso due. Quindi, se effettivamente arriverà l’inglese, insieme a lui, questa estate, anche un altro centrale attraverserà i cancelli della Pinetina. Già, ma chi? Sarà certamente un’occasione. E, a tal proposito, in viale Liberazione vengono tenute d’occhio le evoluzioni sul rinnovo di contratto di Mancini con la Roma".
(Corriere dello Sport)
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