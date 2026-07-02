Il difensore dell'Udinese sembrava a un passo dall'Inter che poi ha stoppato tutto, ecco il vero motivo

Gianni Pampinella Redattore 2 luglio 2026 (modifica il 2 luglio 2026 | 08:46)

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Per settimane l'Inter è sembrata sul punto di chiudere la trattativa con l'Udinese per Oumar Solet. Poi, negli ultimi giorni, qualcosa è cambiato. La trattativa si è cristallizzata, lato Inter hanno deciso di non affondare. Una frenata che va in una sola direzione come spiega il Corriere dello Sport.

"Stando agli ultimi rumors, la natura delle perplessità della società nerazzurra non sarebbe né di natura tecnica, né di natura economica – distanza tra l’offerta e la richiesta dell’Udinese -, ma fisica. In sostanza, a causa di un antico infortunio al ginocchio, che coinvolge la cartilagine, sarebbero nati dubbi sulla tenuta del francese rispetto ad un calendario fittissimo di impegni, tra campionato e Champions".

"Solet, con l’Udinese, ha giocato sempre o quasi, ma solo in campionato, non partecipando alle Coppe. Almeno per il momento, il Como pare non avere lo stesso tipo di perplessità. E, qualora dirottasse sul difensore francese il pacchetto proposto al Chelsea, avrebbe effettivamente grandi chances di concludere l’affare".

(Corriere dello Sport)