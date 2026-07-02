Si lavora in casa Inter per tenere fede a una promessa. Piero Ausilio, due settimane fa, aveva chiarito l'intenzione di mettere a disposizione di Cristian Chivu almeno un difensore per l'inizio del ritiro. Qualche giorno fa ha detto che in realtà gli innesti saranno due, senza però chiarire le tempistiche sul secondo acquisto. Il tempo però scorre, l'inizio della stagione si avvicina ed è lecito attendersi almeno un sussulto per il reparto arretrato a stretto giro di posta.

A tal proposito, arriva un aggiornamento importante da Fabrizio Romano nel corso del suo ultimo video. Spiega infatti l'esperto di calciomercato: "I contatti per l'operazione Chalobah stanno continuando: non siamo in chiusura, ma l'Inter sta lavorando con gli agenti. Ci sono stati contatti diretti e il nome dobbiamo tenerlo in considerazione. L'Inter c'è. Il Como ha offerto 25 milioni più bonus, rimane interessato, mentre l'Inter parla con i procuratore".