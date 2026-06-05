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calciomercato
Inter, non solo Cocchi: c’è un altro giovane che può sbloccare l’affare Palestra
L'Inter lavora per limare la distanza con l'Atalanta e arrivare alla fumata bianca per Palestra. La chiave potrebbe essere una contropartita da inserire nella trattativa.
"Non ci sono stati ulteriori rilanci rispetto ai 42 milioni più bonus prospettati all'Atalanta, che ne chiede 50 di base fissa e sta valutando contropartite "giovani" (potrebbe essere Cocchi ma anche Mosconi, entrambi già visti brevemente in prima squadra). Prima di spingere ulteriormente presso la Dea, l'Inter vorrebbe avere il "sì" del laterale azzurro, che ad oggi sembra effettivamente più orientato ad accettare la Serie A rispetto al salto in Premier League. Le parti, tutte, lavorano per non tirarla per le lunghe: l'Inter per avere prima possibile un sostituto di Dumfries (promesso sposo del Real Madrid), l'Atalanta per aggiungere a bilancio altri fondi importanti dopo quelli già incamerati con la cessione di Eder-son al Manchester United a 40 milioni più 5 di bonus", scrive il Giorno.
"Marotta e Ausilio lavorano anche su altri fronti: si aspetta una risposta da De Vrij sull'offerta annuale di rinnovo (potrebbe non arrivare prestissimo) ed è stato "bloccato" Solet, che l'Inter vorrebbe in prestito con diritto di riscatto a condizioni da "obbligo mascherato", in modo da poter inserire i costi nel bilancio successivo. Lontana l'ipotesi Mancini: rinnoverà con la Roma", aggiunge il quotidiano.
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