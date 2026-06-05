L'Inter lavora per limare la distanza con l'Atalanta e arrivare alla fumata bianca per Palestra. La chiave potrebbe essere una contropartita

L'Inter lavora per limare la distanza con l'Atalanta e arrivare alla fumata bianca per Palestra. La chiave potrebbe essere una contropartita da inserire nella trattativa.

"Non ci sono stati ulteriori rilanci rispetto ai 42 milioni più bonus prospettati all'Atalanta, che ne chiede 50 di base fissa e sta valutando contropartite "giovani" (potrebbe essere Cocchi ma anche Mosconi, entrambi già visti brevemente in prima squadra). Prima di spingere ulteriormente presso la Dea, l'Inter vorrebbe avere il "sì" del laterale azzurro, che ad oggi sembra effettivamente più orientato ad accettare la Serie A rispetto al salto in Premier League. Le parti, tutte, lavorano per non tirarla per le lunghe: l'Inter per avere prima possibile un sostituto di Dumfries (promesso sposo del Real Madrid), l'Atalanta per aggiungere a bilancio altri fondi importanti dopo quelli già incamerati con la cessione di Eder-son al Manchester United a 40 milioni più 5 di bonus", scrive il Giorno.