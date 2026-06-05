FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Inter, non solo Cocchi: c’è un altro giovane che può sbloccare l’affare Palestra

calciomercato

Inter, non solo Cocchi: c’è un altro giovane che può sbloccare l’affare Palestra

Inter, non solo Cocchi: c’è un altro giovane che può sbloccare l’affare Palestra - immagine 1
L'Inter lavora per limare la distanza con l'Atalanta e arrivare alla fumata bianca per Palestra. La chiave potrebbe essere una contropartita
Andrea Della Sala Redattore 

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

L'Inter lavora per limare la distanza con l'Atalanta e arrivare alla fumata bianca per Palestra. La chiave potrebbe essere una contropartita da inserire nella trattativa.

Inter, non solo Cocchi: c’è un altro giovane che può sbloccare l’affare Palestra- immagine 2
Getty Images

"Non ci sono stati ulteriori rilanci rispetto ai 42 milioni più bonus prospettati all'Atalanta, che ne chiede 50 di base fissa e sta valutando contropartite "giovani" (potrebbe essere Cocchi ma anche Mosconi, entrambi già visti brevemente in prima squadra). Prima di spingere ulteriormente presso la Dea, l'Inter vorrebbe avere il "sì" del laterale azzurro, che ad oggi sembra effettivamente più orientato ad accettare la Serie A rispetto al salto in Premier League. Le parti, tutte, lavorano per non tirarla per le lunghe: l'Inter per avere prima possibile un sostituto di Dumfries (promesso sposo del Real Madrid), l'Atalanta per aggiungere a bilancio altri fondi importanti dopo quelli già incamerati con la cessione di Eder-son al Manchester United a 40 milioni più 5 di bonus", scrive il Giorno.

Inter, non solo Cocchi: c’è un altro giovane che può sbloccare l’affare Palestra- immagine 3
Getty Images

"Marotta e Ausilio lavorano anche su altri fronti: si aspetta una risposta da De Vrij sull'offerta annuale di rinnovo (potrebbe non arrivare prestissimo) ed è stato "bloccato" Solet, che l'Inter vorrebbe in prestito con diritto di riscatto a condizioni da "obbligo mascherato", in modo da poter inserire i costi nel bilancio successivo. Lontana l'ipotesi Mancini: rinnoverà con la Roma", aggiunge il quotidiano.

Leggi anche
Romano: “Palestra, stima totale da parte di Chivu. Cosa ha detto nelle riunioni. Su...
Palestra, Chivu lo vuole subito. L’Atalanta non scende dai 50 mln: la chiave Inter per...

© RIPRODUZIONE RISERVATA