"La stima di Chivu per il giocatore è totale da quello che mi risulta durante le riunioni che ci sono state in questi giorni in cui l'Inter ha definito il rinnovo dell'allenatore. Durante queste riunioni, Chivu ha dato un parere iperpositivo su Palestra. È un giocatore che a Chivu per caratteristiche piace tantissimo, è un giocatore che il tecnico stima e vede un grande potenziale anche a livello di calcio europeo".