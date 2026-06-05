Continua serrato il pressing dell'Inter nei confronti di Marco Palestra. Il club nerazzurro è pronto a rilanciare dopo una prima offerta da 40 milioni più 5 di bonus rifiutata dall'Atalanta. Fabrizio Romano offre un aggiornamento sul giovane sterno sottolineando quanto Chivu lo apprezzi.
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Romano: “Palestra, stima totale da parte di Chivu. Cosa ha detto nelle riunioni. Su Bastoni…”
"La stima di Chivu per il giocatore è totale da quello che mi risulta durante le riunioni che ci sono state in questi giorni in cui l'Inter ha definito il rinnovo dell'allenatore. Durante queste riunioni, Chivu ha dato un parere iperpositivo su Palestra. È un giocatore che a Chivu per caratteristiche piace tantissimo, è un giocatore che il tecnico stima e vede un grande potenziale anche a livello di calcio europeo".
"È un giocatore che nell'idea di Chivu può avere uno sviluppo veramente importante nell'Inter europea che nascerà. Nell'idea di Chivu Palestra può essere un giocatore di grande crescita, se rispetterà le attese, a livello internazionale, a livello Champions. Bastoni è destinato a restare all'Inter, a meno di colpi di scena. Col Barcellona si è fermato tutto da settimane e quindi Chivu conferma l'ottimismo nel poter trattenere Bastoni".
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