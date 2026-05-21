"Sui radar nerazzurri c’è infatti da tempo anche Zeki Celik, difensore turco valorizzato proprio dall’ex allenatore dell’Atalanta e in scadenza di contratto con la Roma. La trattativa per il rinnovo, tra alti e bassi, non è mai decollata davvero: Celik beneficia ancora dei vantaggi fiscali del decreto crescita, e da qui deriva la sua richiesta, vicina ai 4 milioni di euro netti a stagione".

"Al lordo, appunto, non sarebbero un grande problema - e per questo finora chi lo rappresenta non ha mai abbassato le pretese -, ma per il club capitolino la questione è legata anche agli equilibri interni e alle gerarchie dello spogliatoio. Discorso ben diverso all’Inter, dove l’ingaggio dell’ex Lille, che ha compiuto 29 anni lo scorso febbraio, sarebbe decisamente più semplice da assorbire nelle dinamiche interne. Sarebbe un ritorno al parametro zero, dopo un’estate, la scorsa, in cui non ci sono state operazioni di questo tipo. Sul giocatore c’è comunque anche la Juventus".