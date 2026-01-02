L’Inter è a lavoro per risolvere alcune situazioni in uscita. È il caso di Valentin Carboni, frenato dal grave infortunio al ginocchio la scorsa stagione a Marsiglia e reduce dal prestito poco fortunato al Genoa.
Inter, scelta la nuova squadra di Carboni: 3 club di Serie A lo volevano, Milito…
Il gioiello argentino è pronto a ripartire dal suo Paese: decisivo il Principe nella scelta della nuova avventura
Come riferisce La Gazzetta dello Sport, dopo il rientro a Milano lo volevano Verona, Cagliari e, soprattutto, Lecce ma l’Inter ha acconsentito alla richiesta dell’entourage di Valentin di ricominciare direttamente dall’Argentina.
Valentin Carboni si trasferirà in prestito al Racing di Avellaneda, fresco di semifinale di Libertadores e di sconfitta in finale nel torneo di clausura: è la squadra del cuore di Lautaro Martinez e di Diego Milito, presidente del club.
“Pare che il Principe tripletista abbia avuto un peso nella decisione della famiglia Carboni” rivela La Gazzetta dello Sport.
