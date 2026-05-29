Nel giro di qualche settimana il futuro di Diouf e Henrique si è capovolto

Gianni Pampinella Redattore 29 maggio 2026 (modifica il 29 maggio 2026 | 10:02)

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Destini incrociati quelli di Luis Henrique e Andy Diouf. Nel giro di qualche settimana il futuro dei due giocatori si è capovolto. Il francese era considerato una sorta di oggetto misterioso, poi l'intuizione di Chivu che lo ha spostato esterno a destra dove ha messo in mostra discrete qualità che serviranno all'Inter. Al contrario Luis Henrique non ha mai convinto durante tutta la stagione ed è uno dei tanti giocatori con la valigia in mano.

"Adesso le loro vite parallele potrebbero definitivamente separarsi, e non nella maniera che pareva più probabile. Sul finale il francese ha cambiato il proprio destino e ora si candida a tutt’altro ruolo nella stagione che verrà. Al contrario, il brasiliano potrebbe essere accompagnato alla porta, mentre la Premier torna a interessarsi a lui. LH ha portato la croce per quattro lunghi mesi, quando il titolarissimo Dumfries aveva una caviglia sinistra grossa come un melone e finiva su un lettino d’ospedale. In quel tratto non ha mai mostrato neanche da lontano la vigoria dell’olandese e, al ritorno di Denzel, si è vista tutta la differenza del mondo", sottolinea la Gazzetta dello Sport.

"Eppure, nonostante tutto, questo 24enne lunatico ha soddisfatto il suo allenatore come esterno tattico, più di posizione che di sfondamento. Diouf, invece, è sparito a lungo in un cono d’ombra, prima di tornare alla luce nel finale: il gol di Bologna, primo in A all’ultima di campionato, è servito al 23enne per prendersi i complimenti al miele di Chivu, ma soprattutto per confermare un nuovo lavoro. A Milano Andy, imprevedibile e potente nello strappo, ha un futuro da esterno a tutta fascia e proprio lì si specializzerà nel 2026-27".

"Esattamente nelle terre che Luis Enrique dovrebbe abbandonare perché il mercato bussa per lui. Già a gennaio è stato molto vicino al Bournemouth, ma allora l’Inter non trovò in tempo un sostituto adeguato. Stavolta, però, lo scenario è diverso e i nerazzurri hanno una diversa apertura d’animo: in caso di offerte simili a quelle di qualche mese fa, una trentina di milioni circa, l’uscita diventerebbe automatica. Gli spasimanti inglesi sembrano resistere e questo sarebbe un altro scossone in un ruolo altamente strategico per Chivu. A destra è, infatti, pronto un danaroso “all in” su Marco Palestra e, stavolta, qualcuno potrebbe davvero pagare la clausola per Dumfries. A quanto ammonta? Venticinque, come sempre".

(Gazzetta dello Sport)