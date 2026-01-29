Fabrizio Romano, esperto di mercato, ha fatto il punto sul mercato in entrata dell'Inter tra Ivan Perisic e Brooke Norton-Cuffy

Marco Astori Redattore 29 gennaio 2026 (modifica il 29 gennaio 2026 | 21:13)

Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano, esperto di mercato, ha fatto il punto sul mercato in entrata dell'Inter tra Ivan Perisic e Brooke Norton-Cuffy: "Quello che risulta è che c'è stato questo incontro tra gli agenti di Perisic e il Psv: il suo infortunio non è serio e lui ha già manifestato la sua voglia di tornare all'Inter. Il problema è sempre stata la posizione del Psv: e oggi si ripresenta quello stesso problema.

Nonostante la prima proposta di indennizzo da parte del giocatore, il Psv ha fatto sapere di volerlo tenere: offerta quindi rifiutata. Al momento è standby, il primo no del Psv è arrivato: non è detto che sia l'ultima riunione, vedremo cosa accadrà. Poco dopo l'Inter fa una chiamata e un discorso concreto col Genoa per Brooke Norton-Cuffy: nei giorni scorsi non è stata una priorità immediata, ma per cautelarsi il club nerazzurro si è mosso su di lui.

Sta parlando col Genoa per un acquisto definitivo e si sta trattando: l'Inter c'è, la Juve ha fatto sondaggi nei giorni scorsi come l'Everton, che non è ancora andato in profondità. La Juve farebbe un prestito con diritto, il Genoa o fa obbligo o definitivo o un prestito molto alto. L'Inter si è inserita e ha impostato una trattativa, vedremo come si evolverà e come si muoverà tra le piste Norton-Cuffy, Perisic e Diaby e quale si sbloccherà".