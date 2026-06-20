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Inter, tra lunedì e martedì nuovo incontro con l’Atalanta per Palestra: le ultime

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Prossima settimana è previsto un nuovo incontro tra le dirigenze dei due club per chiudere l'operazione Palestra
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

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Dopo aver praticamente chiuso per Provedel, l'Inter è pronta a portare in porto l'operazione Marco Palestra. I contatti tra il club di Viale della Liberazione e l'Atalanta sono frequenti e la prossima settimana dovrebbe essere quella decisiva.

Inter, tra lunedì e martedì nuovo incontro con l’Atalanta per Palestra: le ultime- immagine 3

Secondo quanto riporta Sky Sport, tra lunedì e martedì è previsto un incontro tra i dirigenti dei due club per chiudere la partita. Mancano pochi dettagli riguardanti bonus e percentuale sulla futura rivendita, ma Palestra si avvicina a grandi passi verso l'Inter.

 

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