Dopo aver praticamente chiuso per Provedel, l'Inter è pronta a portare in porto l'operazione Marco Palestra. I contatti tra il club di Viale della Liberazione e l'Atalanta sono frequenti e la prossima settimana dovrebbe essere quella decisiva.
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Inter, tra lunedì e martedì nuovo incontro con l’Atalanta per Palestra: le ultime
Prossima settimana è previsto un nuovo incontro tra le dirigenze dei due club per chiudere l'operazione Palestra
Secondo quanto riporta Sky Sport, tra lunedì e martedì è previsto un incontro tra i dirigenti dei due club per chiudere la partita. Mancano pochi dettagli riguardanti bonus e percentuale sulla futura rivendita, ma Palestra si avvicina a grandi passi verso l'Inter.
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