I due calciatori, in nerazzurro dopo le esperienze rispettivamente con Modena e Club Bruges, saranno aggregati al gruppo di Chivu

L’Inter ha già deciso. Yanis Massolin e Aleksandar Stankovic saranno aggregati al gruppo a disposizione di Cristian Chivu in vista del ritiro previsto dal 16 al 25 luglio a Donaueschingen, in Germania.

A confermarlo è La Gazzetta dello Sport, che sottolinea come il francese ex Modena - acquistato a gennaio e lasciato al club emiliano in prestito - si giocherà la conferma in nerazzurro sotto lo sguardo attento di Cristian Chivu.

“Il figlio d’arte ha molto mercato, è seguito da svariati top club d’Europa tra cui Manchester United, Atletico Madrid e Newcastle, ma ha espresso in modo chiaro il suo desiderio di restare a Milano. La scelta finale spetterà a Chivu, tecnico che conosce molto bene Aleks avendolo allenato a lungo nelle giovanili”.