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calciomercato
Inter, Massolin e Stankovic in ritiro in Germania: si giocano la conferma di Chivu
L’Inter ha già deciso. Yanis Massolin e Aleksandar Stankovic saranno aggregati al gruppo a disposizione di Cristian Chivu in vista del ritiro previsto dal 16 al 25 luglio a Donaueschingen, in Germania.
A confermarlo è La Gazzetta dello Sport, che sottolinea come il francese ex Modena - acquistato a gennaio e lasciato al club emiliano in prestito - si giocherà la conferma in nerazzurro sotto lo sguardo attento di Cristian Chivu.
Proprio come Massolin, anche per il figlio di Dejan è in arrivo un periodo determinante in cui si capirà se resterà a Milano o se verrà sacrificato, dopo il ritorno dal Bruges grazie alla clausola di riacquisto da 23 milioni di euro.
“Il figlio d’arte ha molto mercato, è seguito da svariati top club d’Europa tra cui Manchester United, Atletico Madrid e Newcastle, ma ha espresso in modo chiaro il suo desiderio di restare a Milano. La scelta finale spetterà a Chivu, tecnico che conosce molto bene Aleks avendolo allenato a lungo nelle giovanili”.
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