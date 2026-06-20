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Inter, Massolin e Stankovic in ritiro in Germania: si giocano la conferma di Chivu

Inter, Massolin e Stankovic in ritiro in Germania: si giocano la conferma di Chivu - immagine 1
I due calciatori, in nerazzurro dopo le esperienze rispettivamente con Modena e Club Bruges, saranno aggregati al gruppo di Chivu
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

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L’Inter ha già deciso. Yanis Massolin e Aleksandar Stankovic saranno aggregati al gruppo a disposizione di Cristian Chivu in vista del ritiro previsto dal 16 al 25 luglio a Donaueschingen, in Germania.

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A confermarlo è La Gazzetta dello Sport, che sottolinea come il francese ex Modena - acquistato a gennaio e lasciato al club emiliano in prestito - si giocherà la conferma in nerazzurro sotto lo sguardo attento di Cristian Chivu.

Proprio come Massolin, anche per il figlio di Dejan è in arrivo un periodo determinante in cui si capirà se resterà a Milano o se verrà sacrificato, dopo il ritorno dal Bruges grazie alla clausola di riacquisto da 23 milioni di euro.

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“Il figlio d’arte ha molto mercato, è seguito da svariati top club d’Europa tra cui Manchester United, Atletico Madrid e Newcastle, ma ha espresso in modo chiaro il suo desiderio di restare a Milano. La scelta finale spetterà a Chivu, tecnico che conosce molto bene Aleks avendolo allenato a lungo nelle giovanili”.

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