“Finalmente Ausilio smentisce tutte le fake news su Camavinga. Questa storia era falsa, lo avevo già detto. I suoi agenti hanno messo in chiaro che non verrà in Italia. Non c’era nulla tra l’Inter e Camavinga. Anche su Pisilli Ausilio ha detto che non interessa, il club non lo sta trattando. Oggi Pisilli-Inter è un discorso che non esiste.

Ausilio conferma il gelo totale su Solet, ha fatto capire può non essere lui il difensore. L’Inter lo ha trattato ma è stato valutato tanto. Chalobah va tenuto come difensore per i nerazzurri. C’è anche il Como, il Chelsea parte da 40 milioni per chiudere a 35. Per Chalobah l’Inter c’è, non è l’unico nome. Per Solet in questo momento l’operazione è congelata. Resta un giocatore che può partire in estate, l’Udinese parte dai 30 milioni. Con i nerazzurri c’è sempre stata distanza economica e il club aveva anche altri dubbi”, ha concluso Romano.